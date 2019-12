Il maltempo ha flagellato l' Italia tra piogge | vento e caldo anomalo 

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 22 dicembre 2019) Pioggia,anomalo caratterizzano questi giorni che precedono il Natale. Tutta l'è attraversata da una fase dipiuttosto curiosa visto che al centro-sud, per esempio, alberi e rami cadono per fortee pioggia ma non è quasi necessario girare con il cappotto. Oggi, una nuova fase di fortesi verificherà per il passaggio di un'altra intensa perturbazione atlantica che porteràanche intense e localmente temporalesche tra il Nordest e le regioni del Centrosud specie quelle tirreniche. Questa perturbazione, spiega il sito Meteo Expert, sarà molto veloce, già nel corso del pomeriggio assisteremo ad una attenuazione dei fenomeni quasi ovunque. I venti occidentali potranno raggiungere intensità di tempesta, con raffiche oltre i 100 km/h. Il moto ondoso dei mari aumenterà notevolmente, specie su quelli occidentali che ...

