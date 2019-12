Il Governo vara un nuovo decreto-legge sulle intercettazioni Sulla rilevanza deciderà il

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato ieri unche introduce disposizioni urgenti in materia ditelefoniche e telematiche. Tra le altre misure, il testo prevede “una innovativa disciplina della conservazione e della consultazione, in forme telematiche, dei dati relativi allenell’apposito archivio informatico che sarà gestito sotto la diretta vigilanza del Procuratore della Repubblica”. Il provvedimento rende più rigorosa la normativa “in materia dimediante l’utilizzo di captatori informatici (cosiddetti trojan)” e introduce “un meccanismo, non obbligatorio, di acquisizione giudiziale anticipata dellenel corso delle indagini preliminari e, ove tale meccanismo non sia attivato dalle parti, ...

