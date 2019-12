Il governo del Cdm bis

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) La modalità obbligata di unche si muove con il peso di una maggioranza litigiosa la indica Luigi Di Maio con un post su Facebook: “Nei prossimi giorni dovranno essere sciolti gli ultimi nodi in merito al decreto milleproroghe approvato ieri in Consiglio dei ministri salvo intese”. La scia delle tensioni esplose a palazzo Chigi sulla revoca della concessione ad Autostrade impone un nuovo passaggio. Se ne parlerà già lunedì pomeriggio. Perché i 5 stelle tengono il punto mentre i renziani dicono ancora no, denunciando il “pressapochismo”. La modalità obbligata è questa: la necessità di un Cdm bis, la ricerca tesa e schizofrenica di un punto di equilibrio messo continuamente in discussione. Prendiamo gli ultimi tre provvedimenti più importanti passati sul tavolo del: la ...

