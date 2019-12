Il Giornale | Cassano e Ferrero insieme la prossima stagione? Sarebbe la pazzia al potere

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ilscrive della possibilità che Antoniodiventi direttore sportivo della Sampdoria. Andrebbe a braccetto con Massimo, formando una coppia esplosiva. “Il presidente più eccentrico della serie Aall’ex calciatore più fuori dalle righe degli ultimi anni”. Non è un’ipotesi fantascientifica, scrive il quotidiano. “Succede che la Sampdoria, dopo che la trattativa per la cessione al gruppo Vialli dei mesi scorsi, sia in fase di ristrutturazione con la ricerca di investitori e di nuovi manager. Succede anche cheabbia frequentato e superato a pieni voti il corso federale per direttore sportivo e che sia alla ricerca di una squadra pronta a dargli l’opportunità di tornare nel calcio dopo il prematuro ritiro”. Massimoha sempre detto cheè il suo amore da sempre e gli ha proposto un ruolo da ...

