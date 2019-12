Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – Il maltempo tiene in allerta la cittadinanza e il livello dei fiumi si eleva. Il sindaco Clementeha voluto rassicurare attraverso la propria pagina Facebook in special modo glidi contrada, una delle zone maggiormente danneggiate dall’alluvione che colpì il Sannio nel 2015. “Ho parlato con il capo della protezione civile nazionale – ha dichiarato-, verranno tra poco tecnici del genio civile a verificare la risalita dell’acqua. Non piove ma l’aumento dipende dalle piogge che ci sono state”. Intanto pubblichiamo il confronto relativo al livello delCalore. La prima foto si riferisce alle ore 16 di ieri, la seconda alle ore 13 di oggi. IERI ORE 16 OGGI ORE 13 L'articolo Ilsi, l’avviso ...

anteprima24 : ** Il fiume si ingrossa, l'avviso di Mastella agli abitanti di #Pantano ** - iphiclides94 : MALTEMPO Sora – Il Liri si ingrossa e le luci di Natale finiscono nel fiume (foto) | -