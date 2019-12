Il caso Alessandra Del Verme e le azioni | i conflitti d’interesse di Paolo Gentiloni

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Non bastasse la litania di guai che lo stanno logorando, dall’ex-Ilva al crac della Popolare di Bari, il premier Giuseppe Conte avrà presto un’altra grana da risolvere. Questa volta si tratta di una nomina. Quella diDal, posta nello scorso maggio dall’allora ministro Giovanni Tria a capo del nuovo dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di investimenti, all’interno della Ragioneria dello Stato. Un nomina, che i retroscena di palazzo da tempo descrivono come ben poco gradita a Conte, perché pensata da Tria (e da chi nel primo esecutivo Conte lo sosteneva) per limitare il “potere” del premier sui flussi di denaro pubblico per investimenti e finanziamenti. Chi èDalClasse 1960, laureata in economia e commercio,dalsi è specializzata in commercio internazionale ...

