Il 2020 l’anno di Pocophone F2 | dispositivo confermato

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Attendevamo con ansia notizia sulF2, il successore delpresentato nel 2018 dal sub-brand di Xiaomi. Ci aspettavamo ilsarebbe arrivato nel 2019, arrivando addirittura a pensare il progetto potesse essere stato accantonato per l'abbandono dell'azienda da parte di Jai Mani, uno dei massimi responsabili. La cosa ha forse solo rallentato il processo, dato cheF2 non è in dubbio e verrà senz'altro presentato nel corso del. Ne ha parlato di recente Alvin Tse (il global head di, ndr.), non lasciando spazio ad altre interpretazioni. SeF1 era stato il flagship killer degli anni 2018 e 2019,F2 lo sarà del: in buona sostanza è questo quanto dichiarato da Tze su Twitter (trovate l'intervento a fine articolo, che dovrebbe spazzare via ogni dubbio). Ci spiace comunque informarvi che, almeno per il momento, non ...

PFonsecaCoach : Che modo meraviglioso di chiudere l’anno. Grazie a tutti i nostri tifosi per la forza che ci danno. Buon Natale a v… - matteosalvinimi : Splendida mattinata ad Aosta. Questa è una terra che non merita di finire sui giornali, per infiltrazioni, 'ndrangh… - Montecitorio : La legge di #Bilancio2020, in Aula da domenica 22, contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanz… -