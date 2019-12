I presepi di San Gregorio Armeno si trasferiscono all’ombra della Madonnina

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un pezzetto di Napoli, in questi giorni, si è trasferito a Milano. Grazie ai maestri deinapoletani. Rinascente Milano ha dedicato otto delle sue vetrine aidi San, con i pastori di tre botteghe storichenostra città: Di Virgilio 1830, Bottega Ferrigno di Giovanni e Monica Giudice e Marco Ferrigno 1836. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno. “un omaggio alla tradizione napoletana e al made in Italy nella sua forma più genuina” all’ombradel Duomo, tra canzoni napoletane storiche. “Di Virgilio 1830 ha allestito una ricostruzionesua bottega, con la natività e le campane di vetro; Bottega Ferrigno di Giovanni e Monica Giudice ha spedito delle maestose ambientazioni die Marco Ferrigno 1836 ha ricreato la sua bottega in una vetrina e gli angeli nell’altra”. Il quotidiano riporta le ...

