I modder di P.T. sono riusciti ad evadere dalla spaventosa abitazione e a visitare le strade di Silent Hill (Di domenica 22 dicembre 2019) P.T., ovvero l'unica incarnazione del cannato progetto Silent Hills, si trova perennemente sotto l'occhio di hacker e modder, i quali anche ad anni di distanza continuano ad esaminare il titolo Konami, reinterpretato da Hideo Kojima, alla ricerca di segreti e easter eggs.Poco fa, dopo tanta fatica, il modder Lance McDonald ha annunciato di essere riuscito ad "evadere" dalla casa indemoniata di P.T. e di aver attraversato le strade di Silent Hill. Per riuscire nell'impresa, McDonald ha connesso la stanza iniziale di P.T. al file della mappa usata nel video finale della demo, la quale ritraeva il personaggio di Norman Reedus per le strade della città, le quali sono realizzate interamente in-engine.Sfortunatamente, non sono state programmate le collisioni in questa mappa, pertanto accedendo a questa zona, si cade immediatamente nel vuoto. La vera sorpresa? Questo particolare evento causa ...

