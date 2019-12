I migranti morti negli sbarchi? Così i clan sapevano in anticipo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Pietro Bellantoni , il sodalizio tra 'ndragheta e OngLe carte dell'inchiesta Rinascita Scott rivelano i contatti dei. Che erano in grado di avere in tempo utile le informazioni per accaparrarsi gli appalti per le sepolture Nicola Gratteri lo ha detto in modo chiaro: la fuga di notizie ha costretto la Dda di Catanzaro ad anticipare di un giorno la mega operazione giudiziaria 'Rinascita Scott', che ha portato all'arresto di più di 330 persone. La 'ndrangheta ha agganci dappertutto e le informazioni importanti riesce ad averle sempre in. Come nel caso dei. L'inchiesta, come riporta il quotidiano La Verità oggi in edicola, ha svelato il business che si nascondeva dietro la tragedia deiin mare. Gli 'uomini d'onore' riuscivano a turbare le gare d'appalto e, spesso, seppellivano le salme deisenza bare, in loculi ...

