“I Liceali” ricordate Federico Costantini? Ecco com’è oggi l’attore [FOTO] (Di domenica 22 dicembre 2019) Era il 2008 quando per la prima volta andava in onda sulle reti Mediaset “I Liceali“. Un super cast per una serie di grande successo che raccontava le avventure e le disavventure di una classe di giovani studenti del liceo: a guidare il gruppo, il professor Cicerino, interpretato da Giorgio Tirabassi. Ma ricordate il ribelle Claudio Rizzo? Ecco com’è oggi l’attore… Da liceale ribelle a dj Chi non ricorda il giovane Rizzo, bello e tenebroso? Per anni è stato l’idolo delle folle in veste di attore; oggi ha trent’anni ed è diventato un famoso dj di musica dance. Federico Costantini pratica numerosi sport ed è stato fidanzato con Federica Vesce e Sofia Valleri. L'articolo “I Liceali” ricordate Federico Costantini? Ecco com’è oggi l’attore FOTO proviene da Velvet Gossip.

Leggi la notizia su velvetgossip

