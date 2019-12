Hong Kong | il movimento pro-democrazia marcia per gli uiguri | scontri con la polizia e

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) «Liberate, liberate gli». Ilpro-diha adottato un’altra rivendicazione, quella degli, minoranza musulmana detenuta in campi di rieducazione dalle autorità cinesi nella regione dello Xinjiang., 22 dicembre Foto: Epa Oggi (domenica 22 dicembre) laantisommossa ha usato lo spray al peperoncino per disperdere la folla nel cuore del quartiere finanziario dell’isola, dopo che la tensione si è alzata durante la manifestazione a sostegno degli. Decine di poliziotti sono intervenuti mentre i manifestanti gettavano contro di loro bottiglie di vetro e pietre. Nel pomeriggio più di 1.000 persone avevano invece partecipato a unapacifica, l’ultima di una lunga serie in sei mesi di rivolta., 22 dicembre Foto: Epa Una folla di giovani e anziani, indossando delle maschere ...

