Highlights Atalanta-Milan 5-0 | video | gol e sintesi Rossoneri umiliati da Gomez | Ilicic

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ilè stato letteralmente umiliato dall’nel lunch match della 17^ giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Isono stati travolti con un roboante 5-0 sul campo della Dea, la squadra meneghina è incappata nella peggior sconfitta dal 1998 (5-0 contro la Roma) e ha incamerato uno dei peggiori risultati della storia del club. Gli orobici sono passati in vantaggio al 10′ con, poi nella ripresa lo show: al 61′ il sigillo di Pasalic, al 63′ la prima rete di Ilic che ha raddoppiato nove minuti più tardi, Muriel chiude i conti all’83esimo minuto. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi5-0.5-0: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

juvepet2account : @GianpaoloNasta L'importante è la finale e stare col proprio figlio.. L'Atalanta puoi guardare gli highlights ???? - SalvatoreFras10 : @CucchiRiccardo Ho appena rivisto gli highlights di Atalanta-Milan. Tutta la squadra ha sbagliato approccio, ma l’a… - Notiziedi_it : VIDEO | Atalanta 5-0 Milan: gli highlights del match dell’Atleti Azzurri d’Italia -