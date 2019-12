Hanukkah 2019 | cos' è questa festa ebraica | quanto dura e cosa si mangia

Leggi la notizia su gqitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Anche un cartoon andrà in onda in occasione delladella, in prima visione assoluta, su Rai Gulp alle 15:25 di domenica 22 dicembre, giorno che coincide con l'inizio di una celebrazione le cui origini risalgono a 2300 anni fa., cos'è eLa, dopo il dono della Torah, è la seconda festivitàpiù importante e, nel calendario ebraico, cade nel mese di Kislev. I festeggiamenti della Hannukah (che significa «inaugurazione») proseguono per otto giorni, dal 22 al 30 dicembre. Commemora la consacrazione di un altare del Tempio di Gerusalemme e la riconquista della libertà dal giogo ellenistico nel II secolo avanti Cristo, quando il re Antioco impose il divieto di praticare la religione e cominciarono le profanazioni dei templi che scatenarono la rivolta guidata dai fratelli Maccabei. Attorno al 165 a.C. gli ebrei liberarono e ...

