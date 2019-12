Guardiola: «Troppe azioni per segnare, ma siamo forti» – VIDEO (Di domenica 22 dicembre 2019) Il tecnico del Manchester City, Guardiola, ha parlato in conferenza dopo il successo per 3-1 sul Leicester City Il Manchester City ha superato per 3-1 il Leicester e Pep Guardiola, in conferenza stampa, commenta così la prova dei Citizen. «L’unico rimpianto che abbiamo è che abbiamo dovuto creare davvero tante occasioni per fare gol. In Champions questo potrebbe rivelarsi un problema. Sarebbe meglio fare tre azioni e segnare tre gol come contro l’Arsenal» Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Guardiola Troppe Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Guardiola Troppe