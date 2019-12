Greta Thunberg | Ilaria Cucchi e Liliana Segre | i personaggi dell’anno secondo Vanity Fair

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 22 dicembre 2019) La forza esplosiva della gioventù che non si arrende alla lenta ma inesorabile disfatta del pianeta e cerca di invertire la rotta. La tenacia di una donna che per dieci anni ha combattuto per ristabilire la verità e avere giustizia per la morte del fratello. E ci è riuscita. La straordinaria testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle l’odio, la discriminazione, la guerra e lotta per tenere viva la memoria collettiva. Perché quello che è accaduto una volta non accada più. Tre donne, tre storie diversissime ma ugualmente straordinarie per la loro potenza e per quello che rappresentano.: ecco iche la redazione diha scelto come simboli del 2019. Tre donne, forse non a caso, in un anno in cui la parità di genere è stato un tema fondamentale. Ma soprattutto tre simboli che rappresentano valori e battaglie nelle ...

repubblica : A Torino ad agosto il raduno internazionale dei ragazzi dei Fridays for Future. E ci sarà Greta Thunberg [aggiornam… - RaiNews : Jane Fonda è stata arrestata davanti a Capitol Hill, dove da tre mesi manifesta per l'emergenza climatica ogni vene… - lucasofri : Le foto dei ragazzi da Greta Thunberg a Torino sulla Stampa e su Libero (fatte evidentemente in due tempi diversi). -