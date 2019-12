Gratteri a Sky Tg24 | “Da ministro avrei smontato le cose che non funzionano | ho una

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Se avessi fatto ildella Giustiziasicuramentee rimontato quello che ritengo non funzioni in Italia,cambiato i codici nel rispetto della Costituzione,cambiato la geografia giudiziaria, perché ancora oggi ci sono posto dove ci sono molti magistrati e altri dove mancano.fatto molte, ho una rivoluzione in testa. Per adesso sono il felice procuratore di Catanzaro”. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky, il procuratore di Catanzaro Nicola, rispondendo alla domanda su cosa sarebbe accaduto se fosse stato nominato Guardasigilli. Immagini concesse da Sky L'articoloa Sky: “Daleche non, ho una rivoluzione in testa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

