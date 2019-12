GRASSI | «Non molliamo mai Felicissimo per il gol» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Albertoha parlato in zona mista al termine di Parma-Brescia, match pareggiato grazie ad un suo gol (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Albertoha parlato in zona mista al termine del match pareggiato dal Parma con il Brescia grazie ad un suo gol di testa nei minuti di recupero. «Purtroppo gli infortuni capitano e bisogna essere bravi con la testa per tornare il prima possibile. Ora voglio aiutare i miei compagni e il mister» Leggi su Calcionews24.com

ParmaLiveTweet : Grassi incorna la sfortuna, Kulusevski non molla mai. Le pagelle di - ParmaLiveTweet : Grassi al 90': 'Pareggio giusto, non meritavamo la sconfitta. Contento per il gol': Alberto Grassi, autore del gol…