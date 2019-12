Grantchester su Giallo le puntate di lunedì 23 dicembre | anticipazioni

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 22 dicembre 2019)duesuin prima tv della quarta stagione –del 23Ultimo appuntamento con la quarta stagione diin prima tv su23le5 e 6 delinglese adattato da Daisy Coulam per ITV. Basata sui romanzi “TheMysteries” di James Runcie la quarta stagione è composta da sei nuovi episodi sucanale 38 del digitale e di TivùSat e 167 di Sky (le prime tre stagioni sono in streaming su Prime Video). La serie è stata rinnovata in patria e una quinta stagione arriverà nel 2020 su ITV. Episodio 4×05 Will riceve una telefonata dal padre che è finito in alcuni problemi, chiede aiuto a Geordie quando si ritrova tra le mani un caso particolare di omicidio. Episodio 4×06 Will, sconvolto dalla tragedia familiare che lo ha colpito e ancora in dubbio su cosa fare, cerca di ...

