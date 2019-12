Grande Fratello di Barbara d’Urso | Mila Suarez | “Mi ha fatto rinascere”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 22 dicembre 2019)ricorda il GF did’Urso: “Ho vissuto dei momenti bellissimi”è famosa al pubblico del piccolo schermo non solo per la sua lunga storia, ormai terminata, con l’attore Alex Belli ma anche per aver preso parte all’ultima edizione andata in onda deldid’Urso. La bella modella marocchina, tra le pagine di Eva 3000, ha ricordato proprio la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, di cui conserva bei ricordi. L’esperienza alè stata molto positiva. La casa mi ha permesso di rinascere. Ho dei ricordi bellissimi, unici e molto particolari. Certo, non nascondo che ci sono stati anche momenti difficili, ma ho provato ad essere forte come al solito ha confidato, ricordando la sua esperienza al reality show condotto dad’Urso su canale 5....

