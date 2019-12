Gomorra è tra le migliori serie tv secondo il New York Times | “Brutale | meditabonda

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019), assolutamente avvincente”. Nella top 30 del decennio, tra letv non a produzione statunitense il Newfa volare alto. Latratta dal romanzo di Roberto Saviano occupa nientemeno che il quinto posto nella classifica stilata da Mike Hale. Dietro aci sono perfino The Crown e Babylon Berlin, mentre la produzione Cattleya viene sopravanzata soltanto da Prisoners of war, Sherlock, The bureau, ed Happy Valley. Hale segnala che la saga ispirata al libro di Saviano è “un racconto esemplare sul tema della mafia”. Ma ricorda soprattutto che negli Stati Uniti, per questioni legali, sono arrivate soltanto le prime due stagioni, mentre in Italia siamo già in attesa della quinta. Daè stato tratto sia il film diretto da Matteo Garrone, sia uno spin off altamente attinente allo sviluppo dellatra quarta e quinta stagione ...

