Golf, European Tour 2019: Adam Scott trionfa a in casa all’Australian PGA Championship (Di domenica 22 dicembre 2019) Adam Scott è il nuovo campione dell’Australian PGA Championship 2019 di Golf, ultimo torneo dell’anno solare dello European Tour. Il trentanovenne di Adelaide, già capace di vincere da queste parti nel 2013 ha sfruttato un buon 69 di chiusura per mantenere la leadership e, con il -13 complessivo, tenere a distanza di due colpi l’agguerrito neozelandese Michael Hendry. Una vittoria, però, tutt’altro che lineare visto che l’inizio brillante di Hendry lo aveva portato in testa dopo le prime 10 buche. L’esperienza del campione Masters 2013 è però uscita prepotentemente nel finale quando ha saputo piazzare un devastante eagle alla 15 che gli ha permesso di ritornare davanti e mettere molta pressione sulle spalle del rivale, che ha finito con il cedere un paio di colpi al campo nelle ultime due buche, di fatto rinunciando ad ogni possibilità di vittoria. ...

