Gli amori perduti risbocciati nel 2019 | le coppie che si sono date una seconda possibilità

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di bilanci con il finire dell’anno. Il 2020 è ormai alle porte ed è tempo di ricordare quello che è successo in questo ultimo anno! Oggi vi parliamo diamatissime che si erano spezzate ma cherinate. Glinelper la gioia, indubbiamente dei diretti interessati, ma anche dei fans di alcune delleche hanno fatto spesso il tifo per un ritorno di fiamma. E nella nostra rubrica di gossip dedicata al meglio e al peggio delanche in amore, non potevano mancare questiritrovati. Perchè del resto come dice il saggio Antonello Venditti “certinon finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…indivisibili, inseparabili, indissolubili…”. E di certo la coppia per eccellenza che rappresenta il grande ritorno nelè quella formata da Stefano de Martino e Belen Rodriguez. I due silasciati ...

ayutayuto : @offclASTRO GLI AMORI MIEI TUTTI E TRE - Aurorasmithgdr : Gli amori della mia vita - Rita00165512 : @Rosy26008342 Grazie Rosaria. Questi sono gli amori veri???? -