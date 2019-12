Giorgia Meloni svela lo scandalo del Movimento 5 Stelle | Quel concorso presieduto

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Altronel. A denunciare quanto starebbe accadendo èche, in un video pubblicato su Twitter, racconta: "Sembrerebbe che alcuni parlamentari grillini stiano provando a farsi assumere a tempo indeterminato dalla Camera dei Deputati tramite unpresiedu

pietro30199674 : RT @iostoconGiorgia: #BuongiornoATutti e #BuonaDomenica a ciascuno di voi dalla nostra Giorgia #Meloni ???? - GreenEy87171873 : RT @GiancarloDeRisi: Giorgia Meloni ha avanzato forte riserve e sospetti. È bene che Fico chiarisca se non lo ha ancora fatto - ik7zerouno : RT @MGIANGIPOLI: GIUSTO PER NON DIMENTICARE -