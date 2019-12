Ginnastica artistica | le Fate entrano nelle Fiamme Oro | l’Italia bronzo ai Mondiali

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Novità importante per l’Italia dellafemminile. La nostra Nazionale ha conquistato la medaglia dinel concorso a squadre degli ultimied è entrata in una nuova dimensione, lehanno ottenuto un risultato che ha fatto la storia di questo sport alle nostre latitudini visto che hanno riportato il tricolore sul podio iridato dopo addirittura 69 anni dalla prima e ultima volta. La Polvere di Magnesio azzurra si coccola le ragazze del DT Enrico Casella che ora guardano con ottimismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nel frattempo è arrivato un rilevante riconoscimento per le nostre portacolori. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio, Martina Maggio entreranno a fare parte delleOro, ovvero il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Le ginnaste avranno dunque un sostegno economico mensile e avranno ...

