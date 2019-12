Gigante Alta Badia 2019 | risultato prima manche | Nestvold-Haugen in testa a sorpresa

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il norvegese Leif Kristianè indopo ladeldell’. Una gara sprint, con la Gran Risa ridotto ad una prova di meno di un minuto a causa delle avverse condizioni climatiche che avevano già spinto gli organizzatori nella giornata di ieri a spostare il via alla seconda base di partenza. E’ stato fatto il possibile per gareggiare, ma resta il rammarico di vedere praticamente dimezzato uno dei giganti più belli della Coppa del Mondo. Come detto in vetta c’è, che ha chiuso con il tempo di 58”69, precedendo di soli sette centesimi lo svizzero Marco Odermatt. Distacchi abbastanza ravvicinati tra i vari atleti, visto che al terzo posto c’è il francese Alexis Pinturault con 20 centesimi di ritardo dal leader della classifica. Ottima ladell’austriaco Marco Schwarz, che con il ...

