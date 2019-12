Gianluca Grignani | il nuovo inizio | “Vi presento il mio vero volto”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) È l’autore di “Destinazione Paradiso” e “La mia storia fra le dita”, ha fatto impazzire migliaia di fan con il tormentone “L’aiuola”, un intramontabile di. Il cantante, nato a Milano e trasferitosi in Brianza a 17 anni, è considerato uno dei pilastri della musica rock italiana. Lo aveva anticipato sui suoi social: dopo tre anni di assenza torna con il brano “Tu che ne sai di me”. Ilsingolo sarà in radio dall’1 gennaio 2020. Per il videoclip ufficiale, confidain conferenza stampa nell’elegantissima e lussuosa location dell’Armani Privè di Milano, “io e Gaetano Morbioli ci siamo fatti un mazzo tanto”. Ilsingolo, dalla melodia rock e coinvolgente, accompagnato da un testo significativo, è l’apertura di una nuova fase nella vita discografica di. Il cantante dall’animo rock e dalle sfumature emozionanti rivela: “Ora viil...

