Germania | era scomparso da due anni e mezzo | 15enne ritrovato nell’armadio di un sospetto

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un ragazzo di soli 15, che erada due, è statoall'interno dell'armadio di un uomo sospettato di pedopornografia. La scoperta è avvenuta in seguito a una perquisizione della polizia tedesca nell'abitazione dell'uomo in, nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Leggi la notizia su fanpage

Brancaleone72 : @rossimone77 @maurovanetti @MinutemanItaly @LankasterMerri1 Quindi siccome in Germania negli anni '60 c'era la pien… - braveheartmmt : @ugo_lai @vicevongola Ma di che cazzo stai parlando ? All'epoca la Germania era il malato d'Europa... - nigoio : RT @nigoio: tweet di apprezzamento per il cugino di mio babbo gay tedesco che in Germania era andato a x factor -