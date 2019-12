Gaza, da Israele permessi per il Natale

Via libera diaidi ingresso per i cristiani diin occasione delle festività natalizie. Lo ha annunciato il generale Kamil Abu Rukun, a capo del coordinamento delle attività del governo israeliano nei Territori palestinesi. Isaranno rilasciti per l'ingresso a Gerusalemme e in Cisgiordania, dove si trova Betlemme, sulla base di valutazioni di sicurezza e senza tenere conto dell'età dei richiedenti.(Di lunedì 23 dicembre 2019)