Gattuso | «Siamo ancora malati C’è tanto lavoro da fare»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’allenatore del Napoli Rinoa Sky al termine della vittoria contro il Sassuolo: Ottimo secondo tempo del Napoli «Noidobbiamo guarire,lo sappiamo. Era da due mesi che non vincevamo, oggi abbiamo fatto un buon secondo tempo, madobbiamo lavorare» «Questa squadra non ha problemi di qualità, deve avere equilibrio e giocare in un certo modo. Hanno fatto per anni il 4-3-3 e per farlo dobbiamo giocare più corti. Dobbiamo dare continuità alcominciato dieci giorni fa» Dove si deve lavorare maggiormente? «Dobbiamo essere perfetti per far giocare bene Fabian, ci deve essere una squadra che lo supporti. Ora dobbiamo lavorare sull’equilibrio, lavorare di reparto e lavorare tutti insieme, poi le qualità la squadra ce le ha. Deve recuperare un equilibrio che per tantissimo tempo non ha avuto» «Il problema è riuscire giocare bene insieme, invece ...

