Gattuso | «abbiamo il dovere di riportare l’entusiasmo a Napoli e i tifosi allo stadio»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019)in conferenza stamp: «Nel primo temposbagliato praticamente tutto, c’è stato poco movimento senza palla.commesso molti errori dal punto di vista tattico. Nel secondo tempo, invece, siamo andati bene esofferto poco. Ho visto quel che voglio: palleggio, pressione. Come ho detto prima, siamo ancora malati. Servono organizzazione e sacrificio, con gli attaccanti esterni che facevano i quinti di centrocampo». «Spero che sia l’ultimo tempo sbagliato dalla mia squadra ma sono un mago. Non gasiamoci, dobbiamo continuare. La strada è lunga, dobbiamo imparare a tenere il campo per 90-95 minuti. «L’allenatore ha grandi responsabilità, io la vivo in maniera eccessiva. Mi piace toccare i miei giocatori, mi piace avere un contatto, sono sempre stato così. A fine primo tempo c’era tanta delusione. Sono stati bravi loro. «La mia vita è il ...

