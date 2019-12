Gaia e Camilla travolte e uccise nell’incidente a Roma vicino Ponte Milvio | le ultime

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di domenica 22 dicembre 2019)erano uscire sabato sera per divertirsi con gli amici. Purtroppo però la loro vita è cambiata in una manciata di secondi. Le due ragazze stavano attraversando la strada quando sono statee uccide da un giovane, un altro ragazzo della loro età che stava passando in quell’istante con la sua macchina.sono morte ancora prima che i soccorsi potessero arrivare, sotto gli occhi sgomenti degli amici, che le stavano aspettando dall’altra parte della strada. E’ loro il racconto drammatico dell’incidente di, siamo a, del 21 dicembre 2019. Alla guida dell’auto un ragazzo di 20 anni che si è fermato per prestare soccorso alle due giovani. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare per le ragazze. Aperte le indagini per capire che cosa sia successo, l’ipotesi è che il ragazzo, si sia distratto per ...

MattiaBriga : Un bacio al cielo per Gaia e Camilla. Un abbraccio sincero e profondo ai loro genitori. Una tragedia. - Corriere : Gaia e Camilla, chi erano le ragazze di 16 anni investite e uccise nella zona della mo... - max_ronchi : ROMA, CHI SONO GAIA E CAMILLA, LE DUE RAGAZZE MORTE IN UN INCIDENTE A PONTE MILVIO -