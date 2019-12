Gaia e Camilla | le due 16enni uccise a Roma | a investirle il figlio del regista Paolo

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019), le due amichetravolte ein zona Ponte Milvio, frequentavano entrambe il liceo Gaetano De Sanctis: "Non ci sono parole per spiegare quello che stiamo vivendo. Rimangono solo il nostro silenzio e il nostro pianto disperato", hanno commentato dall'istituto. A investire le due ragazzine è stato il20enne delGenovese: il ragazzo si è subito fermato a prestare soccorso ed è ora indagato per duplice omicidio stradale.

