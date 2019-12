Gaia e Camilla | le due 16 enni morte a Roma Il ragazzo che le ha investite è figlio del

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si chiamavano, le due 16a mezzanotte e mezza su Corso Francia, all’altezza di via Flaminia, nel quartiereno di Ponte Milvio. A bordo dell’auto, una Renault Koleos, undi 20 anni: Pietro Genovese,di una famoso regista, che si è fermato poco dopo l’impatto per prestare soccorso. Il 20enne è poi stato trasportato all’Umberto Primo in stato di chock ed è stato sottoposto a test di alcol e droga. Secondo quanto si apprende,è figlia di un ufficiale di complemento da anni in congedo. Sul caso indagano gli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale diCapitale.Il tragico incidente è avvenuto questa notte a mezzanotte e mezza su Corso Francia, all’altezza di via Flaminia, nel quartiereno di Ponte Milvio.V.F. è figlia di un finlandese di 56 anni, ...

MattiaBriga : Un bacio al cielo per Gaia e Camilla. Un abbraccio sincero e profondo ai loro genitori. Una tragedia. - Corriere : Gaia e Camilla, chi erano le ragazze di 16 anni investite e uccise nella zona della mo... - CappellettiEri : RT @MattiaBriga: Un bacio al cielo per Gaia e Camilla. Un abbraccio sincero e profondo ai loro genitori. Una tragedia. -