Futuro Balotelli | l’annuncio del calciatore del Brescia per gennaio

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Non ho piu’ visto niente di quello che ho visto a Verona. Mai avuto nulla contro la citta’ di Verona, erano ululati di poche persone, pochi scemi, alla fine anche lo stadio anche di Verona si e’ comportato bene”. Sono le dichiarazioni di Marioai microfoni di Sky dopo Parma-, partita che si è conclusa sul risultato di 1-1. Sulla sua permanenza almeno fino al termine della stagione a, ha aggiunto:“Io penso di rimanere, a meno che il Presidente non mi voglia piu'”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, l’annuncio deldelperCalcioWeb.

