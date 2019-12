Freccette | Mondiali 2020 | i risultati di oggi 22 dicembre Van Gerwen passeggia

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Penultima giornata di partite aidiprima della sosta natalizia.si sono disputati sei incontri validi per il terzo turno all’Alexandra Palace di Londra, tutti i riflettori erano puntati sull’olandese Michael van. Il Campione del Mondo in carica ha demolito il malcapitato inglese Ricky Evans offrendo un ottimo livello di gioco. Ora il tulipano se la dovrà vedere con l’inglese Stephen Bunting che ha surclassato il gallese Jonny Clayton con uno schiacciante 4-0. Continua la magia del lituano Darius Labanauskas che, da non testa di serie, si conferma ammazza grandi: dopo aver eliminato l’inglese Ian White (#9) fa fuori anche il tedesco Max Hopp (#24) per 4-2 e si guadagna così la sfida con l’inglese Steve Beaton che ha avuto la meglio sul connazionale James Wada per 4-2. Il match più combattuto di giornata è stato quello tra ...

