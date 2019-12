Frana ed esondazione a San Martino Valle Caudina | il dramma dei residenti VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto San(Av) – Una bomba d’acqua e fango che ha preso vita ieri e si è sviluppata nell’arco dell’intera notte e dell’intera giornata. Sansi è risvegliata così, sommersa in alcuni punti, con un fiume che è stato incanalato nel’alveo dopo l’attraverso un foro praticato per fare in modo che non attraversasse il corso principale. Tante persone al lavoro per ripulire appartamenti e negozi ma il tutto è durato veramente poco perché la protezione civile si è allertata per allontanare tutti in previsione di una nuova, che c’è stata. Ma non è stato solo quello il problema, girando per la via principale del centro caudino si sentiva anche un forte odore di gas e questo ha portato a far intervenire anche gli artificieri per una bolla che si era creata nel sottosuolo. Insomma un’emergenza nel vero senso ...

