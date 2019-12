Fiori | messaggio e caffè pagati | così la popolazione ringrazia i carabinieri di Vibo

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019) ‘Ndrangheta:e messaggi dimenti per idopo il blitz Messaggi dimenti,laha deciso di tributare idopo il blitz contro la ‘ndrangheta, che ha portato all’arresto di oltre 300 persone. L’operazione, denominata “Rinascita-Scott”, è stata effettuata daidel Ros e del Comando provinciale diValentia nella giornata di giovedì 19 dicembre e ha disarticolato tutte le organizzazioni di ‘ndrangheta operanti nelnese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. Un colpo alla ‘ndrangheta, 334 arresti: la più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo Un vero e proprio blitz, che ha portato una ventata di legalità in una zona strangolata dalle cosche mafiose. Proprio per questo motivo, semplici cittadini, ma anche commercianti e piccoli ...

