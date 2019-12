(Di domenica 22 dicembre 2019)in casa, dopo che questa mattina il profilo ufficiale su Twitter del partito guidato da Matteo, ha retwittato il tweet in un utente che aveva condiviso l'immagine diCristo sovrapposta a quella del leader leghista con in mano un presepe e la scritta, citazione della serie televisiva, "E mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost", vale a dire "E adesso ci riprendiamo tutto quello che è nostro".Lo stile dell'immagine non è dissimile dagli strilli di propaganda che l'account ufficiale delladiffonde con cadenza quotidiana e appare quindi comprensibile che chi stava gestendo in quel momento l'account Twitter si sia fatto prendere la mano pur di condividere quanto più supporto possibile al "Capitano".uncamorrista napoletano. Un'immagine che ha fatto probabilmente sorridere i detrattori di, ma ha fatto indignare i ...

Leggi la notizia su blogo

aldoceccarelli : Figuraccia social per la Lega: Salvini come un Gesù uscito da Gomorra - polisblogit : Figuraccia social per la Lega: Salvini come un Gesù uscito da Gomorra - caravit_80 : @MilanNewsit Ma dopo la figuraccia di oggi, era necessario utilizzare subito i social -