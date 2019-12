Fiamme in azienda nel salernitano | evacuate 31 persone

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato ieri sera in via Pedirocca a Roccapiemonte (Salerno) in un’che si occupa di logistica. Le, divampate intorno alle 22.30, hanno tenuto impegnate per tutta la notte cinque squadre dei vigili del fuoco. A rendere più complesse le operazioni di spegnimento ha contributo una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. L’aria è diventata irrespirabile nel giro di poco tempo, al punto da indurre il sindaco Carmine Pagano a firmare l’ordinanza con la quale ha disposto l’evacuazione delle abitazioni adiacenti e confinanti con il capannone anche se le 31interessate (5 famiglie) avevano già deciso autonomamente di abbandonare le proprie abitazioni. E’ stato ordinato ai cittadini anche di tenere chiuse porte e finestre e di non raccogliere e consumare frutta e ...

SiciliaTV : Un furgone Renault è andato distrutto dalle fiamme a Canicattì. Era di proprietà di un imprenditore cinquantenne, t… - RTAlive1 : Roccapiemonte, rogo con alte fiamme in un'azienda -