Fedez, conoscete la sua ex fidanzata? Chi c’era prima di Chiara Ferragni (Di domenica 22 dicembre 2019) Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più belle dello showbiz. Giovani ed innamorati vivono una vera e propria favola d’amore, suggellata dall’arrivo del piccolo Leone. Oggi sembra impossibile pensarli separati, eppure prima dell’influencer accanto al rapper c’è stata un’altra donna. Chi è l’ex fidanzata di Fedez Fedez è stato a lungo fidanzato con un’altra influencer. Si tratta di Giulia Valentini, una modella di 29 anni. I due si sono conosciuti nel 2013 in un locale e il loro primo incontro è stato fatale: dopo qualche mese di conoscenza hanno deciso di andare a vivere insieme. La loro storia d’amore è terminata improvvisamente nel 2016 e le motivazioni dell’addio non sono mai state rese note ai più. (Continua dopo la foto) View this post on Instagram La slitta di Babbo Natale esiste, è ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Fedez conoscete Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fedez conoscete