Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019) C’era una volta un bambino di nomeche aveva perduto il contatto con il. All’età di cinque anni aveva chiesto molto seriamente alla sua mamma: ‘Mamma, non ricordo da dove sono venuto quando sono nato’. ‘Sei sceso volando direttamente nelle mie braccia’. ‘A scuola mi hanno detto che si nasce dalla panciamamma’. ‘Sì, certo. Una parte di te è nata dal mio corpo ma ce n’è un’altra che viene direttamente dal’. ‘Allora sono un astronauta? Oppure un extraterrestre?’ La mamma rise: ‘Chissà, può darsi’. Queste parole non convinseroche era sicuro di essere sceso dalcon un bel paio di ali. Domandava ai suoi cugini, agli amici più stretti come fossero nati, ma nessuno aveva ricordi lucidi in proposito… finché non incontrò una bambina di nome Lisa. ‘Ti ho sentito quando facevi le tue domande sul. Io sono sicura di essere scesa con un paio di ali ...

romadailynews : #Favola della domenica – Fabio e il cielo: C’era una volta un bambino di nome Fabio che… - RossellaFidanza : Com'era la favola della piena occupazione in Emilia Romagna raccontata da Bonaccini? I dati dicono tutt 'altro... - Mediagol : #Video #Inter-#Genoa, la favola di Esposito: la carezza di Lukaku, il gol e le lacrime tra le braccia della mamma..… -