F1 | Christian Horner | “Con Honda un bel rapporto | diverso da quello con Renault I

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una chiusura in crescendo: è questo il dato per la Red Bull nel Mondiale 2019 di F1. Il team di Milton Keynes, con l’olandese Max Verstappen alla guida, ha saputo esprimere un potenziale importante nell’ultima fase della stagione, rilanciando le quotazioni in vista di quel che sarà. L’orange ha conquistato tre vittorie e due pole-position e la macchina anglo-austriaca si è dimostrata particolarmente performante soprattutto per la resa in gara, che ha permesso a Max di terminare in terza posizione nel Mondiale piloti, preceduto dai due alfieri della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ma davanti ai ferraristi Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Un dato, quest’ultimo, di non poco conto, visto che le perplessità sulla partnership trae Red Bull erano molte. L’affidabilità del propulsore giapponese era stato spesso oggetto di critica e quindi si ...

