F1 | Charles Leclerc | “Ho imparato tanto da Vettel Sono in Ferrari | lo sognavo da bambino”

oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019)ha disputato un’ottima stagione al volante della, il monegasco ha debuttato con la Rossa e ha ben figurato nel Mondiale F1 conquistando due vittorie a Spa e a Monza, partendo in pole position per sette volte e salendo sul podio in dieci occasioni. Il giovane del Principato può davvero rappresentare il futuro della Scuderia di Maranello e potrebbe anche essere la prima guida a breve visti i risultati sottotono di Sebastianha analizzato il suo campionato in un’intervista concessa al portale ufficiale della F1: “estremamente felice di quest’anno, homoltissimo grazie a Seb. Questa stagione è stata la realizzazione di un sogno che avevo fin da piccolo, ho sempre sognato di correre in F1 ma soprattutto di farlo con la. Stare con questa squadra è incredibile e ora tocca a me lavorare e migliorare ...

