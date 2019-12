Esonero Pioli | arriva l’annuncio in casa Milan

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 22 dicembre 2019)l’annuncio indopo il pesante k.o. di Bergamo La bruttissima sconfitta indell’Atalanta per 5 a 0 sta creando non pochi grattacapi in. La squadra di Gasperini, ha segno con l’ex Pasalic, Gomez, Ilicic e Muriel, non ha lasciato scampo ai rossoneri, mettendo in risalto una carenza … L'articolol’annuncio inproviene da www.inews24.it.

