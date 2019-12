eSerieA, in arrivo il campionato italiano di calcio virtuale. Intanto la Juventus schiera la propria squadra per l’eFootballPro di Konami (Di domenica 22 dicembre 2019) Da qualche anno il calcio virtuale ha alzato l’asticella, vedendo gli sviluppatori puntare prima a strutturare le competizioni esports sul proprio titolo e successivamente a coinvolgere i club in prima persona, avvicinandoli al gaming professionistico. I mondiali di FIFA e PES esistono dal 2004, con l’evoluzione anno dopo anno delle strutture torneistiche. La novità degli ultimi anni è la professionalizzazione di queste leghe: oggi esistono i pro-player, videogiocatori professionisti che grazie al supporto di una squadra o di un’organizzazione hanno trasformato un passatempo in un lavoro. E tra queste squadre fioccano ormai anche i club di calcio: City e United, Barcellona, Celtic, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Schalke04, Panathinaikos ma anche le italiane con Sampdoria, Roma, Bologna, Parma, Empoli e molte altre sparse in tutte le leghe dalla Serie A fino alla Lega Dilettanti. Tutte ...

