Emozioni in piazza a Senago con la magia del pianoforte volante | VIDEO

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 22 dicembre 2019) Evento di grande suggestione questo pomeriggio inTricolore aa chiudere la rassegna natalizia proposta dall amministrazione comunale. Piano Sky,, stupore suspance, illusione in un sorprendente spettacolo che ha avuto come protagonisti una coda ed una pianista sospesi nell aria. Il suono di dolci e coinvolgenti melodie per trasformare gli spettatori in una magica e fiabesca atmosfera natalizia ECCO Isu Il Notiziario.

