Emilia-Romagna al voto Per la prima volta

Leggi la notizia su espresso.repubblica

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dopo settant'anni di dittatura comunista gli abitanti della regione potranno scegliere chi li governa. E liberarsi dal potere dei fratelli Panini

matteosalvinimi : Hai capito? Gratta-gratta... ?? Il candidato del Pd in Emilia-Romagna nasconde il simbolo, questi si travestono da p… - borghi_claudio : Sono felicissimo di annunciare che (almeno) un membro della primissima ora della community sarà candidato in Emilia… - LegaSalvini : I governatori della Lega sono i migliori d’Italia! E dal 26 gennaio vogliamo anche Lucia in Emilia-Romagna: INSIEME… -