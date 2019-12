Emergenza incendi in Australia | il premier | “E’ il momento di essere comprensivi gli uni

Incendi Australia - “condizioni catastrofiche” : Emergenza vicino a Sidney - un morto al sud : I boschi dell’Australia continuano a bruciare, con 3 Incendi registrati vicino a Sidney dove la situazione è stata registrata come ”di emergenza”. Lo riferiscono le autorità locali, mentre una persona è stata trovata senza vita nell’Australia meridionale a causa di un rogo. Un appello è stato quindi rivolto alla popolazione affinché si evitino spostamenti non necessari, ma frequenti durante il periodo delle vacanze ...

Emergenza incendi in Australia : 3 morti tra cui 2 vigili del fuoco : A causa degli incendi in Australia, alimentati dall’ondata di caldo record in atto in gran parte del Paese, 3 persone sono morte, tra cui 2 pompieri, e altre 10 sono rimaste ferite nelle ultime ore. Due vigili del fuoco sono morti e altri 3 sono rimasti feriti a Buxton, un centinaio di km a sud di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud. Un’altra persona è deceduta nello Stato dell’Australia meridionale, dove tre poliziotti e ...

Incendi e caldo - dichiarato lo stato d’Emergenza a Sydney : Sidney, 19 dic. (askanews) – Lo stato australiano del Nuovo Galles del Sud (New South Wales), dove sorge la città di Sydney, ha dichiarato lo stato d’emergenza per impulso della premier Gladys Berejiklian, a causa delle alte temperature, sopra i 40 gradi, e i vasti Incendi. Si tratta del secondo stato d’emergenza dichiarato in due mesi. Sono circa 100 i roghi che stanno interessando lo stato. Le autorità si sono dette ...

Incendi fuori controllo e caldo record in Australia : il Nuovo Galles del Sud dichiara lo stato d’Emergenza : A causa degli Incendi fuori controllo e delle temperature record, il Nuovo Galles del Sud, dove sorge la città di Sydney, ha dichiarato lo stato d’emergenza su impulso della premier Gladys Berejiklian: si tratta del secondo provvedimento in due mesi. Sono circa 100 gli Incendi boschivi che stanno devastando lo stato, e le autorità hanno espresso preoccupazione per i roghi che circondano Sydney. Lo stato d’emergenza ha la durata ...

Incendi - stato di Emergenza a Sydney : 2.16 stato di emergenza per sette giorni a Sydney e nell'intero stato del Nuovo Galles del Sud a causa dei giganteschi Incendi intorno alla città più grande dell'Australia. Il primo ministro, Gladys Berejiklian, ha spiegato che la decisione si deve a "condizioni meteorologiche catastrofiche". Sono infatti un centinaio gli Incendi che stanno interessando il Galles del Sud da settimane e la metà non sono stati messi ancora sotto controllo.

Incendi in Australia - asfissiati dai fumi tossici : a Sidney è Emergenza sanitaria : Da settembre, l’Australia è stata devastata da centinaia di Incendi boschivi che stanno destando serie preoccupazioni tra i medici. Soprattutto a Sydney, che sta affrontando un’emergenza sanitaria legata ai fumi tossici che circondano la città da settimane. Più di venti organizzazioni mediche professionali, tra cui il Royal Australasian College of Physicians – che riunisce 25.000 medici e tirocinanti – hanno ...

Emergenza incendi in Australia - il premier ammette : i fumi tossici sono “preoccupanti” : Il premier Australiano Scott Morrison ha dichiarato che i fumi tossici legati agli incendi che da un mese soffocano le zone attorno a Sydney, sono “preoccupanti“. “So quanto è insolito vedere questa città avvolta nella nebbia e so che è ancora più doloroso per i giovani che non l’hanno mai vista così“, ha dichiarato Morrison, ammettendo che uno dei “fattori” dei roghi è il cambiamento climatico. ...

Emergenza incendi in Australia : la popolazione di Sydney è soffocata dal fumo - “scene apocalittiche” [FOTO] : Devastanti incendi imperversano da settimane in Australia orientale: la popolazione di Sydney è soffocata dal fumo dei roghi, con un tasso di inquinamento 11 volte superiore ai massimi livelli di allerta. I media locali riferiscono di “scene apocalittiche” senza precedenti, documentandole con fotografie di residenti che indossano maschere e di monumenti simbolo della capitale del New South Wales “oscurati” da denso ...

Emergenza in Australia : oltre 2mila koala morti negli incendi - rischiano l’estinzione [FOTO] : Gli incendi che stanno devastando da settimane il Nuovo Galles del Sud hanno provocato la morte di oltre 2mila koala: lo hanno denunciato gli esperti intervenuti nel parlamento locale, sottolineando che un terzo dell’habitat di questi animali è stato distrutto. Tra i simboli dell’Australia, l’orsetto è diventato anche un simbolo dell’Emergenza incendi, dopo il video virale di una donna che si è gettata le fiamme ...

Emergenza in Australia : continua la devastazione degli incendi - nube tossica soffoca Canberra [FOTO] : Da tre mesi l’area orientale dell’Australia è colpita da incendi devastanti, che, secondo gli scienziati, sarebbero conseguenza di siccità prolungata e riscaldamento globale. Una nube tossica di fumo sta soffocando la capitale Canberra, mentre i vigili del fuoco lottano contro oltre 140 roghi boschivi che potrebbero nelle prossime ore essere alimentati da una forte ondata di calore. Fuori controllo un “mega ...

Emergenza incendi in Australia : vasto fronte di fuoco a nord di Sydney : L’Australia stretta nella morsa degli incendi, in particolare a nord di Sydney, dove almeno 8 roghi boschivi si sono uniti per formare un unico fronte del fuoco che sta imperversando a nord della città: le fiamme hanno già distrutto centinaia di case. Le autorità hanno ammesso che non è possibile domare le fiamme e che si può sperare unicamente in condizioni meteo favorevoli. A causa di un rogo che sta bruciando su un’area di ...

Emergenza incendi in Australia : raccolta fondi per salvare i koala : L’Emergenza incendi assedia ormai gran parte dell’Australia, interessando soprattutto New South Wales e Queensland. E’ una corsa contro il tempo non solo per salvare edifici e persone, ma anche la fauna, per soccorrere ed assistere centinaia di koala. I contributi alla campagna GoFundMe raccolti dal koala Hospital di Port Macquarie a nord di Sydney hanno raggiunto la cifra di 1,1 milioni di dollari (680mila euro) e sono diretti ...

Emergenza incendi in Australia : roghi fuori controllo e Sydney soffocata dal fumo : Prosegue senza tregua l’Emergenza incendi in Australia, in una stagione senza respiro: i roghi dilagano, fino a raggiungere la parte orientale e meridionale del Paese. Sydney è nuovamente avvolta da una densa coltre di fumo che ha reso scarsamente visibile lo skyline. Nel Galles del Sud i livelli di inquinamento atmosferico hanno superato di 10 volte gli standard nazionali. In Victoria è stata diramata l’allerta codice rosso, per la ...