Elezioni presidenziali in Croazia | favorita la presidente uscente Kitarovic | ma c’è il

(Di domenica 22 dicembre 2019)in: oggi il voto, ma c’è il rischio ballottaggio Oggi, domenica 22 dicembre, è il giorno dellein. Dalle 7 di questa mattina le urne sono aperte per permettere ai cittadini di scegliere il nuovodella Repubblica. Si tratta di un voto molto importante, data la coincidenza di questo appuntamento con il semestre di presidenza delladel Consiglio dell’Unione europea. Favorito è la, Kolinda Grabar, esponente dei conservatori del premier Andrej Plenkovic, il quale potrebbe dunque essere, con tutta probabilità, riconfermato. I candidati sono in totale undici, ma di questi solo tre sembrano avere reali possibilità di vittoria: l’ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic e il candidato della destra nazionalista e sovranista, Miroslav Skoro. Si tratta del primo turno ...

